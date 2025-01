++ Guindos (Bce),mercati vulnerabili, faro sui rendimenti Usa ++

agenzia

Alta incertezza impone prudenza alla banca centrale

ROMA, 15 GEN – La Bce vede “elevate vulnerabilità finanziarie” in un ambiente economico globale volatile e con valutazioni degli asset alte e rischi concentrati: in aumento anche le vulnerabilità del debito sovrano, dove occorre “monitorare attentamente” anche i rischi “derivanti dai recenti rialzi dei rendimenti negli Usa, in Gran Bretagna e, sebbene in misura minora, nell’area euro”. Lo ha detto, durante un intervento a Madrid, il vicepresidente Luis de Guindos aggiungendo che “l’elevato livello di incertezza richiede prudenza” da parte della Bce.

