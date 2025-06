Gurrieri è Commissario porto Trieste e Monfalcone

agenzia

Autorità sistema portuale mare Adriatico orientale

TRIESTE, 10 GIU – Antonio Gurrieri, che ha ricoperto nell’ultimo anno il ruolo di Segretario Generale facente funzione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, è stato nominato Commissario Straordinario dello stesso ente, che comprende i porti di Trieste e Monfalcone. La nomina, disposta con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, fa seguito all’intesa già espressa dal Presidente della Regione Fvg, Massimiliano Fedriga, e alle audizioni svolte davanti alle Commissioni parlamentari di Camera e Senato. In attesa del perfezionamento dell’iter formale per la designazione del Presidente, Gurrieri assicurerà la piena operatività dell’ente. “Sono grato al Ministro per la fiducia che mi è stata accordata – ha dichiarato Gurrieri – e assicuro il massimo impegno nella continuità dell’azione amministrativa.” Gurrieri vanta una lunga esperienza nel sistema portuale e logistico, avendo già ricoperto ruoli di primo piano all’interno dell’Autorità, tra cui quello di Segretario Generale e Amministratore Delegato della società intermodale Alpe Adria S.p.A.

