Gusti di frontiera, edizione speciale per celebrare Go!2025

Per la prima volta la manifestazione in piazza Transalpina

GORIZIA, 31 LUG – Un’esplosione di colori, volti e sapori racconta lo spirito inclusivo, festoso e cosmopolita di Gusti di Frontiera, che celebra nel 2025 la 20/a edizione a Gorizia dal 25 al 28 settembre. Il nuovo visual, dominato da un titolo rosso acceso, valorizza la socialità dell’evento: persone di ogni età e provenienza unite dalla passione per il cibo. Piatti iconici da tutto il mondo rappresentano il cibo come linguaggio universale, mentre elementi simbolici del territorio – castello, campanile, ponte di Salcano – affermano l’identità locale in dialogo con il mondo. Non manca un omaggio a Go! 2025 – Capitale Europea della Cultura, con un richiamo alla piazza Transalpina: la Gorizia transfrontaliera. Gusti di Frontiera è stata presentata oggi nel corso di una conferenza stampa con il sindaco Rodolfo Ziberna. Con loro, nella veste transfrontaliera di questa edizione, il sindaco di Nova Gorizia, Samo Turel, e la direttrice del Gect Romina Kocina. L’evento si annuncia da record: oltre 400 stand in 17 Borghi tematici, che trasformano Gorizia in un mosaico gastronomico planetario. Il percorso inizia da Gusti in Piazza, in piazza Sant’Antonio, e si snoda tra tradizioni regionali e sapori internazionali. Il Borgo Friuli Venezia Giulia (piazza Cavour) e in via Crispi le Associazioni locali offrono specialità autoctone mentre il Borgo Italia (corso Italia e corso Verdi) celebra la varietà della cucina nazionale. L’energia del Borgo Latino Americano anima piazza Municipio; il Borgo Europa include Austria, Francia, Europa Centrale, Slovenia e Balcani. Tra le novità, il rinnovato Borgo Nord Europa in piazza della Vittoria, con lo stand di PromoTurismoFVG. Spazio alle nuove tendenze: il Borgo Truck Food (via Oberdan) e l’inedita area vegetariana e vegana (corso Verdi) rispondono a nuove esigenze alimentari. La cucina di Africa, Australia e Oriente trova spazio in una nuova area multiculturale. Completano il quadro il Borgo Americhe (via Cadorna), il Mercatino di Gusti (via Rismondo) con prodotti tipici e artigianali, e il Salotto del Gusto, vetrina delle eccellenze locali e transfrontaliere. Novità assoluta: per la prima volta la manifestazione raggiunge la piazza Transalpina, dove nascerà “Gusti senza Frontiere”, villaggio enogastronomico simbolo dello spirito senza confini e della Capitale Europea della Cultura.

