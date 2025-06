Havas, ‘6 italiani su 10 temono aumenti in bolletta’

agenzia

Tomassini, 'per quasi 1 su 2 servono campagne di educazione'

ROMA, 19 GIU – Il 62% degli italiani si aspetta aumenti in bolletta, significativi per il 21%, moderati per il 41%, mentre una riduzione è attesa solo dal 14%. Speculazione dei mercati, 33%, logiche geopolitiche e crisi internazionali, 24%, sono le principali cause di questo pessimismo. Lo rileva una ricerca del gruppo Havas, presentata presso la Camera dei deputati, nel corso dell’evento “Transizione energetica: un progetto comune per l’Italia”. Per il 95% degli italiani è fondamentale l’indipendenza energetica, ma oltre la metà (il 52%) trova difficile orientarsi sui temi dell’energia e il 45% ritiene “necessarie campagne di educazione e sensibilizzazione pubblica”. “Sul nucleare di nuova generazione il 46% degli italiani – evidenzia lo studio – si dice favorevole alla costruzione di nuove centrali, ma questa percentuale cresce dell’8% fino a raggiungere la maggioranza quando vengono fornite informazioni specifiche su sicurezza, smaltimento delle scorie e tecnologie di IV generazione”. “I dati evidenziano come gli italiani siano fortemente favorevoli alle tre direttrici principali che ispirano il piano di transizione energetica del nostro Paese: la sostenibilità ambientale, la riduzione dei costi e l’indipendenza energetica”, dichiara il vice president di Havas Pr, Corrado Tomassini. “Tuttavia, quando si entra nel merito del piano e delle fonti di approvvigionamento, emerge una minore chiarezza. Per quanto riguarda le nuove tecnologie, come il nucleare di nuova generazione, la ricerca mostra che una corretta informazione sulle caratteristiche specifiche dell’innovazione può modificare significativamente la percezione degli italiani”, conclude. “Per affrontare il trilemma sostenibilità, sicurezza ed equità, e aumentare la competitività, le imprese devono ripensare le proprie strategie e investire con decisione nell’innovazione, intesa sia come sviluppo tecnologico sia come digitalizzazione”, dichiara Fausto Torri, responsabile energy & utilities per Italia, Europa centrale e Grecia di Accenture.

