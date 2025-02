Howden, ricavi 2024 salgono a oltre 3 miliardi di sterline

agenzia

Casini (Ceo Italia), da noi contributo a performance

ROMA, 05 FEB – Il gruppo assicurativo britannico Howden, presente anche in Italia, chiude il 2024 con ricavi rettificati in crescita del 23% a 3.010 milioni di sterline (2.442 milioni di sterline nell’esercizio precedente). L’Ebitda consolidato rettificato ha raggiunto 922,2 milioni di sterline- La crescita, spiega una nota, ha interessato “tutti i segmenti di business | Il fatturato organico del brokeraggio assicurativo è aumentato del 14%. L’incremento nella riassicurazione è stato del 30%. “Siamo orgogliosi – ha affermato Federico Casini, Ceo di Howden in Italia – di aver contribuito dall’Italia alla straordinaria performance del gruppo nel mondo anche nel 2024. La crescita organica, le performance finanziare, le acquisizioni di realtà di eccellenza sul territorio, l’attrazione dei migliori talenti hanno portato in pochi anni Howden ad una posizione di leadership anche sul mercato italiano, grazie ai valori trainanti del gruppo come l’attenzione unica alle persone e l’azionariato dei dipendenti”.

