I bandi europei e i commercialisti siciliani, Attinelli: “Vogliamo essere più partecipi”

La linea d'azione illustrata nel corso del tavolo partenariale settoriale e tematico convocato a Palermo dall'assessore Tamajo

Il coordinatore della Conferenza degli ordini dei dottori commercialisti della Sicilia, Maurizio Attinelli, è intervenuto ieri a Palermo al tavolo partenariale settoriale e tematico per discutere su “Politiche regionali per la crescita e la competitività della Piccole e medie imprese siciliane”. Il tavolo è stato convocato dall’assessore Edy Tamajo e dal direttore generale Dario Cartabellotta. Il coordinatore Attinelli (nella foto) ha precisato che “i commercialisti sono convinti che non solo bisogna tenere i conti, adempiere agli obblighi fiscali e redigere i bilanci, ma occorre affiancare le aziende con apposite consulenze che riguardano tutto il loro mondo finanziario per distinguersi da altri competitors sul mercato”. “La Finanza agevolata – ha spiegato Attinelli – è uno degli ambiti in cui i nostri assistiti usufruiscono appieno dei contributi e delle agevolazioni a cui hanno diritto. La gran parte dei miliardi di euro destinati all’Italia e alle nostre aziende, senza un operatore specializzato, torna in Europa lasciando molti imprenditori senza alcuna agevolazione, seppure ne abbiano diritto. Il commercialista che vuole stare sul mercato non può permettersi di ignorare questo strumento di aiuto per i propri clienti, perché essi si rivolgeranno a chi sarà in grado di offrire questo indispensabile servizio”.