I conti di Lvmh e Ferragamo piegano la moda in Borsa

agenzia

Deludono i ricavi trimestrali, effetto Cina

MILANO, 16 OTT – Lvmh scivola alla Borsa di Parigi (-5% dopo una caduta inziale del 7,5%) all’indomani dei risultati deludenti per la frenata dei consumi cinesi e trascinano al ribasso tutto i titoli del comparto. A Milano giù Ferragamo (-3,8%) che ha più che dimezzato il tonfo segnato in avvio, anch’esso penalizzato dai conti dei nove mesi. L’effetto risultati contagia Kering (-2,% dopo aver perso più del 5% in avvio), Dior (-5,6%) L’Oreal (-4%), Hermes (-3%) a Parigi, Richemont (-2,7% a Zurigo) e a Milano Moncler (-3,2%), e Cucinelli (-2,3%). Le vendite di moda e pelletteria di Lvmh, con marchi come Louis Vuitton e Christian Dior, sono diminuite per la prima volta dopo la pandemia. I due brand in particolare nel terzo trimestre hanno visto i ricavi scendere del 5%. È stata la peggiore trimestrale dal secondo trimestre del 2020, quando il mondo si è fermato per la pandemia, segnala Bloomberg. Nel complesso, le vendite del colosso francese del lusso sono diminuite del 3%.

