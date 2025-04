I dazi di Trump e i vini doc di Sicilia: l’impatto sull’export verso gli Usa

economia

L'analisi di Antonio Rallo, il presidente del Consorzio di tutela vini doc Sicilia, intervenendo al Vinitaly

«Stiamo monitorando con attenzione gli sviluppi e nel frattempo prevedendo gli effetti che i dazi imposti dall’amministrazione Trump potrebbero avere sulle vendite. Il valore della produzione di vino siciliano è di circa 1 miliardo di euro, di cui tra il 55% e il 60% è destinato all’export: parliamo quindi di circa 550 milioni di euro. Di questo, il 20% è diretto verso gli Stati Uniti, ovvero circa 120 milioni. È evidente che una misura di questo tipo, se confermata, potrebbe impattare sensibilmente sul nostro export in quel mercato».