Quelli sull'indice S 500 perdono quasi il 4%

NEW YORK, 06 APR – La crisi di Wall Street seguita all’annuncio dei dazi da parte del presidente americano Donald Trump è destinata a continuare anche oggi, indicano i futures della piazza d’affari Usa: -3,56% per l’indice Dow Jones e -3,85% per l’S&P 500.

