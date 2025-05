I lavoratori ex Ilva rimuovono blocco da statale Taranto

agenzia

La decisione dopo 90 minuti, a conclusione del vertice romano

TARANTO, 21 MAG – E’ stato rimosso dopo circa un’ora e mezza il blocco stradale di lavoratori e delegati sindacali dell’ex Ilva sulla statale Appia a Taranto, nei pressi del siderurgico. Il blocco ha comportato inevitabili disagi alla viabilità. Una volta appreso della conclusione del vertice romano le sigle metalmeccaniche hanno deciso di interrompere la mobilitazione e informare i lavoratori sugli esiti. La protesta era stata attuata per l’impossibilità dei manifestanti di seguire in diretta la riunione con il governo in quanto il link fornito sarebbe risultato non funzionante. Davanti alla portineria Direzione era stato allestito un maxi schermo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA