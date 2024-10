I lavoratori stranieri e le loro famiglie: in 20 anni quattro miliardi di euro “spediti” verso i paesi di origine

Il report

L'analisi del centro studi dell'Assoesercenti che ha preso in esame i dati dal 2005 al 2023

Il Centro studi di Assoesercenti ha analizzato, sulla base dei numeri forniti dalla Banca d’Italia, i dati delle rimesse in uscita dalla Sicilia, ovvero dei soldi che i lavoratori stranieri residenti spediscono all’estero alle loro famiglie di origine. La rilevazione indica dal 2005 al 2023 un totale di oltre 4 miliardi di euro di rimesse, in costante aumento dal 2005; attualmente il valore risulta più che raddoppiato rispetto al dato di 19 anni fa, con un aumento del 126%.

«L’invecchiamento della popolazione italiana – afferma il presidente di Assoesercenti Sicilia, Salvo Politino – è un dato preoccupante, che genera la necessità di impiegare nella forza lavoro del Paese cittadini stranieri. In Sicilia, secondo i dati Istat, dal 2019 al 2023, nella popolazione, tra natalità e mortalità, si è registrato un saldo negativo di quasi 100.000 unità, con un incremento nel 2023 rispetto al 2019 del 2,67% per la mortalità e un decremento dell’8% per la natalità».

La maggior parte delle rimesse viene dalle provincia di Siracusa, che ha avuto nel 2023 una crescita percentuale di oltre il 251% rispetto al 2005; seguono Palermo (246,52%%), Trapani (149,87%), Ragusa (148,03%) e Agrigento (117,56%). Catania si colloca al 6° posto (90,04%) seguita da Messina, Enna e Caltanissetta.

Nello studio si legge che il primo Paese di destinazione è la Romania con oltre 992 milioni di euro, pari al 22,51% del totale. Seguono Cina con oltre 555 milioni di euro, pari al 12,61% del totale, Bangladesh con oltre 472 milioni di euro, pari al 10,11% del totale, Sri Lanka con oltre 296 milioni di euro, pari al 6,72% del totale e Marocco con oltre 200 milioni di euro pari al 4,55%. Il maggior flusso dei risparmi dei lavoratori stranieri trasferiti nelle proprie nazioni lo si è riscontrato, in Sicilia, soprattutto negli anni 2011 e 2012.