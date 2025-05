I porti siciliani, i dazi, l’energia e i mercati di Africa e East-Med: ecco gli scenari futuri

Secondo gli ultimi dati del centro studi Srm di Napoli collegato a Intesa Sanpaolo, i porti siciliani crescono più che nel resto d’Italia, ma occorrono ingenti investimenti affinché possano svilupparsi in maniera strutturale, sostenibile e competitiva per cogliere le enormi opportunità offerte dal “Piano Mattei” e dal riposizionamento dell’Italia sui mercati internazionali a seguito della guerra dei dazi Usa.Ad esempio, in attesa che vengano collegati alla rete ferroviaria e che si faccia il Ponte, già oggi i nostri porti potrebbero essere molto più attrattivi per il traffico merci marittimo se solo potessero sfruttare il fatto che, su dieci camion che dal Nord arrivano carichi in Sicilia, poi otto ritornano indietro vuoti: i trasportatori sarebbero disposti a praticare tariffe scontatissime pur di evitare i costi di una tratta “morta”. Dunque, gli armatori che decidessero di scaricare, ad esempio, ad Augusta (nella foto, lo scarico di due mega-trasformatori ad opera della Esterminal), eviterebbero tre-quattro giorni di navigazione in più e potrebbero in 48 ore fare arrivare le loro merci nel cuore dell’Europa.

Le parole di Panaro

Alessandro Panaro (nel riquadro), uno dei massimi esperti di economia dei trasporti e Head of Maritime & Energy di Srm, è molto ottimista sulle potenzialità dei porti siciliani nel nuovo scenario geopolitico del Mediterraneo: «I porti siciliani devono fare ciò che sanno fare bene. La Sicilia rappresenta un quarto del traffico marittimo Ro-Ro italiano e delle cosiddette “autostrade del mare”. Questa è la loro principale vocazione ed è opportuno che si sviluppino verso questa direzione. Recentemente si è aperta anche la nuova prospettiva del modello di hub energetico che si sta affermando nel Mediterraneo e, in questo quadro, Milazzo e Augusta nel 2024 hanno movimentato ben 40 milioni di tonnellate di rinfuse liquide. Quindi, questi scali sono strategici per i combustibili fossili, che resteranno ancora in voga per tanto tempo, ma anche per la transizione energetica, come nel caso del decreto del Mase sull’eolico offshore che ha individuato Augusta come base strategica prioritaria nazionale assieme a Taranto per la costruzione di piattaforme, torri e aerogeneratori. Dunque, bisogna programmare il futuro dei porti siciliani partendo da una solida armatura Ro-Ro e da una solida prospettiva di transizione energetica».

La transizione energetica dei nostri porti si fermerà all’eolico offshore?

«No. Il 2026 sarà l’anno della verità sull’utilizzo dei fondi “Pnrr” relativi al “cold ironing”, cioè all’elettrificazione delle banchine, e su quelli del refitting delle flotte, voce sulla quale si sono registrati ritardi a causa del bando che limitava i benefici alle navi che toccano solo porti europei».

Ma i dazi Usa come incideranno sui porti siciliani?

«Intanto, e questo vale per tutti gli scali italiani, adesso si sta cercando di spedire il più possibile per garantire gli approvvigionamenti prima che le nuove tariffe entrino pienamente in vigore, e subito è scattato il caro noli di navi e container dopo che c’era stato un forte ribasso dei prezzi. È diventato difficile trovarne e aumentano i costi di spedizione. È una fase “yo-yo”. Inoltre, i porti siciliani sono forti esportatori verso gli Stati Uniti, quindi ne risentirà la principale voce di commercio estero, l’agroalimentare. Siamo, comunque, ottimisti sul fatto che, dopo, qualcosa cambierà. Infatti, i porti degli Usa e del Pacifico dipendono rispettivamente per il 51% e il 61% dal commercio con la Cina. Se con i dazi si tagliano questi traffici, si tagliano anche la logistica, l’occupazione e gli introiti dei porti, che potrebbero anche rischiare la chiusura. C’è poi da dire che la tassa sulle navi costruite in Cina mira in realtà a favorire i cantieri navali Usa, ma lì il settore è stato smantellato e per riattivarlo e convincere i maggiori armatori mondiali a investire negli States ci vorranno dieci anni almeno. Quindi, a breve qualcosa dovrà per forza cambiare nel senso di un riequilibrio, perché l’economia e gli investitori hanno bisogno di chiarezza e di certezze».

L’Italia è alla ricerca di nuovi mercati alternativi agli Usa. Quale può essere il ruolo dei porti siciliani?

«Dopo gli attacchi Houthi, la rotta del Capo di Buona Speranza è diventata strutturale e questo ha un enorme valore, considerando che il 53% del traffico marittimo merci avviene via mare. Il naturale mercato alternativo dell’Italia è rappresentato dall’Africa e dal Mediterraneo orientale e la Sicilia è al centro di tutto questo. Pensiamo al gas che arriva da Algeria e Libia, all’energia rinnovabile che arriverà dal Nord-Africa. L’Italia si è già aperta a queste prospettive con i nuovi servizi di linea aperti da Trieste verso Damietta, in Egitto, e verso la Libia e la Turchia. In questo penso che la Sicilia dovrebbe dare parecchia attenzione al traffico Ro-Ro, in cui è fortissima, e ad una proiezione verso il Nord-Africa e il Mediterraneo orientale».

Ciò comporta un dovere porre alla guida delle autorità portuali manager competenti. Cosa ne pensa delle nomine fatte e di quelle che si ventilano?

«Io personalmente penso che parleranno i fatti. I porti sono infrastrutture “misurabili”: da analisti siamo in grado di valutare se i traffici crescono, se la logistica è efficiente, se gli armatori sono soddisfatti. Questo darà la misura delle nuove governance».