NEW YORK, 14 MAG – I prezzi alla produzione industriale negli Stati Uniti in aprile sono saliti dello 0,5%. Il dato è superiore alle attese degli analisti, che scommettevano su un aumento dello 0,3%. Su base annua i prezzi alla produzione industriale sono saliti del 2,2%, in linea con le attese.

