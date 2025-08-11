«I prezzi degli ombrelloni? In Sicilia gli aumenti più contenuti»: l’arringa di confesercenti per i balneari

Il caso

Tariffe in crescita del 6%: ecco perché

«L’incremento medio sui prezzi offerti dalle strutture balneari in Sicilia è di meno del 6% confermando che l’Isola si pone tra le regioni d’Italia con le proposte più accessibili per i cittadini. Il costo medio per due lettini e un ombrellone si attesta a circa 25 euro ben al di sotto della media nazionale e l’aumento è riconducibile all’incremento determinato dalla spinta dell’inflazione».

E’ quanto affermato da Alessandro Cilano, presidente di Fiba Confesercenti Sicilia.

«Dietro ogni stabilimento balneare – aggiunge Massimo Rallo, coordinatore provinciale Fiba Confesercenti Trapani – ci sono famiglie e lavoratori che affrontano spese crescenti: energia elettrica aumentata in media del 35% negli ultimi due anni, forniture alimentari e bevande cresciute di oltre il 20%, costi per manutenzioni e adempimenti di sicurezza che, per un lido medio, superano i 15.000 euro a stagione». A pesare è anche l’incertezza normativa legata alla direttiva Bolkestein. «Un’incertezza – dico Cilano e Rallo – che obbliga gli imprenditori a pianificare investimenti e rinnovi con prudenza, incidendo sulle strategie aziendali e sulla gestione economica. Sono numeri e condizioni che non si possono ignorare e che inevitabilmente incidono sui listini. Non si tratta di aumenti “a piacere”, ma di scelte ponderate per garantire servizi di qualità e la continuità delle attività».