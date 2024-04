I prezzi del cacao al record, superano i 10.000 dollari

agenzia

Più che raddoppiati quest'anno, aumenta il cioccolato

NEW YORK, 26 MAR – I prezzi del cacao volano ai massimi storici sui mercati. I future per la consegna a maggio salgono del 3,9% a 10.030 dollari a tonnellata. E’ la prima volta che viene superata quota 10.000 dollari. I prezzi del cacao sono più che raddoppiati quest’anno a causa di un calo della produzione in alcuni paesi, causando così un aumento dei prezzi del cioccolato.

