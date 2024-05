I ricavi di Brembo nel trimestre volano oltre 1 miliardo

agenzia

L'utile netto a 75,2 milioni. Tiraboschi, risultati in crescita

MILANO, 09 MAG – Brembo chiude il primo trimestre dell’anno con ricavi oltre un miliardo (1.004,6 milioni), in crescita del 4,4% (+5,3% a cambi costanti) rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. L’utile netto si attesta a 75,2 milioni, in lieve flessione del 2,2% rispetto ai 76,8 milioni del primo trimestre del 2023. Per la prima volta “superiamo la soglia del miliardo di euro di ricavi in un singolo trimestre. Entriamo nel 2024 con risultati in crescita”, afferma il presidente esecutivo Matteo Tiraboschi. Il margine operativo lordo (Ebitda) ammonta a 176,8 milioni (+5,1%). Il margine operativo netto (Ebit) sale a 112,8 milioni, in crescita dell’8,5% rispetto ai 104 milioni del primo trimestre 2023. Gli investimenti netti si attestano a 75,2 milioni. Nei primi tre mesi dell’anno quasi tutti i segmenti in cui il gruppo opera hanno mostrato un andamento positivo: il settore auto è in crescita del 5,5%, le applicazioni per motocicli del 2%, e le competizioni del 6,3% rispetto allo stesso trimestre del 2023; risultano invece in leggero calo, a -1,1%, le applicazioni per veicoli commerciali. Pur a fronte di un contesto di mercato automotive particolarmente complesso, Brembo prevede di chiudere l’anno con una moderata crescita dei ricavi, mantenendo i margini percentuali in linea con quelli del 2023.

