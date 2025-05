I ricavi di Edison nel trimestre salgono a 5,5 miliardi

agenzia

L'utile a 139 milioni. Margine operativo lordo 360 milioni

MILANO, 07 MAG – Edison chiude il primo trimestre dell’anno con ricavi di vendita in aumento a 5,5 miliardi di euro, rispetto ai 4,1 miliardi dello stesso periodo dello scorso anno. L’utile netto scende a 139 milioni di euro, dai 322 milioni nel primo trimestre del 2024. Il margine operativo lordo (Ebitda), in linea con le aspettative, si attesta a 360 milioni da 595 milioni di euro nello stesso periodo del 2024, con il riequilibrio sia delle attività di ottimizzazione del portafoglio gas sia della produzione idroelettrica, che nel periodo di confronto registra una contrazione del 34% dei volumi. La marginalità, inoltre, risente anche della crescita sostenuta del portafoglio contratti di Edison Energia, che nel confronto con il primo trimestre 2024 registra un incremento del 36%, raggiungendo i 3 milioni di contratti. A bilanciare l’impatto sono il contributo positivo della produzione termoelettrica che nel trimestre cresce del 69%, compensando anche la minore produzione rinnovabile, e le attività di Edison Next in particolare quelle rivolte alla pubblica amministrazione. Nel primo trimestre 2025, le attività rinnovabili e dei servizi per i clienti costituiscono il 48% dell’Ebitda di Edison, in linea con l’obiettivo di raggiungere progressivamente il 70%. Sulla base dei risultati del primo trimestre, il gruppo Edison conferma per il 2025 la previsione di margine operativo lordo compreso tra 1,2 e 1,4 miliardi di euro.

