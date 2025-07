I ricavi di Lufthansa a 10,3 miliardi, utile a 1,01 miliardi

agenzia

Risultati in crescita spinti dall'investimento in Ita Airways

MILANO, 31 LUG – Il gruppo Lufthansa nel secondo trimestre ha aumentato il proprio fatturato del 3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, raggiungendo i 10,3 miliardi di euro. Il risultato netto del gruppo, che possiede una quota del 41% di Ita, è stato di 1,01 miliardi di euro, più del doppio rispetto ai 469 milioni di euro del secondo trimestre del 2024. L’utile operativo rettificato (Ebit) si attesta a 871 milioni di euro, rispetto ai 686 milioni dello stesso periodo dell’anno scorso. Il miglioramento dei risultati è dovuto principalmente all’espansione del 4% del programma di voli nel settore passeggeri, al “risultato positivo dell’investimento in Ita Airways pari a 91 milioni di euro, in parte dovuto agli effetti valutari, e al raddoppio del risultato operativo del segmento logistico rispetto all’anno precedente”, spiega la compagnia aerea. Nel trimestre il margine operativo è aumentato di 1,5 punti percentuali rispetto all’anno precedente. Nella prima metà dell’anno, oltre 61 milioni di passeggeri hanno volato con le compagnie aeree del gruppo Lufthansa, con un aumento del 2% rispetto al 2024. Solo nel secondo trimestre, le compagnie aeree hanno accolto a bordo circa 37 milioni di passeggeri (35,9 milioni l’anno scorso). Nonostante un aumento del 4% della capacità di posti a sedere, il coefficiente di riempimento è rimasto stabile rispetto all’anno precedente, attestandosi all’82%. Nonostante le continue incertezze globali, il gruppo Lufthansa conferma le sue previsioni per l’intero anno e prevede un utile operativo significativamente superiore a quello dello scorso anno (1,6 miliardi di euro) con una crescita della capacità di circa il quattro per cento.

