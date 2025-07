I ricavi Fiera Milano salgono a 177,9 milioni, alza le stime

agenzia

Nel semestre l'utile netto in crescita a 23,1 milioni

MILANO, 31 LUG – Fiera Milano chiude il primo semestre con ricavi pari a 177,9 milioni di euro, in crescita del +23,2% rispetto ai 144,4 milioni di euro del primo semestre 2024. Il risultato netto ammonta a 23,1 milioni, in aumento del 2,1% rispetto ai 22,6 milioni dello stesso periodo dell’anno scorso. Il margine operativo lordo (Ebitda) si attesta a 63,1 milioni di euro, in aumento del 15,6% rispetto ai 54,6 milioni di euro del primo semestre 2024. Alla luce dei risultati ottenuti il gruppo ha rivisto al rialzo le stime per l’esercizio 2025, prevedendo: ricavi compresi tra 350 e 370 milioni di euro, rispetto al precedente intervallo di 320-340 milioni; un Ebitda compreso tra 115 e 125 milioni di euro, rispetto alla precedente stima di 110-120 milioni. Il primo semestre 2025 segna una “tappa importante nell’attuazione del nostro piano Strategico: stiamo trasformando una visione strategica in risultati concreti, attraverso un modello di business solido e diversificato”, afferma l’amministratore delegato e direttore generale Francesco Conci. “La crescita – aggiunge – dei ricavi del 23% e un Ebitda che raggiunge i 63 milioni di euro confermano la nostra capacità di generare valore, rafforzare la posizione di Fiera Milano tra i principali hub fieristico-congressuali europei e garantire solidità patrimoniale anche in contesti volatili. La qualità dei risultati emerge chiaramente dalla forte generazione di cassa e dal contributo trasversale di tutte le nostre linee di business”.

