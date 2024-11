I siciliani al vertice di tre delle prime cento società italiane per capitalizzazione in Borsa: chi sono e quanto guadagnano

la storia

Presentato il Board Index 2024 di Spencer Stuart. Il rapporto, giunto alla 29° edizione, si focalizza sui CdA delle prime 100 società italiane per capitalizzazione

Ci sono tre siciliani nel Board Index 2024 di Spencer Stuart. Il rapporto, giunto alla 29° edizione, si focalizza sui CdA delle prime 100 società italiane per capitalizzazione, incluse le maggiori dell’indice FTSE MIB. Il Board Index 2024 di Spencer Stuart traccia i cambiamenti della governance in un contesto di espansione delle dimensioni della Borsa Italiana, che ha chiuso il 2023 con 429 società quotate e una capitalizzazione di 761 miliardi di euro (+22% vs 2022). Tuttavia, il peso del mercato azionario italiano rappresenta solo il 3,1% del paniere europeo (era il 3,8% nel 2021) e lo 0,5% a livello mondiale.

I tre siciliani sono il catanese di Nicolosi Salvatore Messina, presidente di Bff Bank Spa, ma anche Daniele Schillaci Ceo di Brembo, originario di Piazza Armerina nell’Ennese e Orazio Iacono, Ceo di Hera originario di Modica in provincia di Ragusa.

Orazio Iacono, Salvatore Messina e Daniele Schillaci

Le remunerazioni