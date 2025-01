I titoli della difesa tonici in Borsa, Fincantieri +3,7%

agenzia

In Europa corrono anche Leonardo, Rheinmetall e Saab

MILANO, 08 GEN – In Borsa il settore della difesa (+1,1%) è in rialzo, in controtendenza rispetto ai principali listini europei. Il comparto è trainato dalle parole del presidente eletto Donald Trump che ha auspicato l’aumento delle spese militari da parte della Nato. A Piazza Affari corre Leonardo (+4,8%). Prosegue il rialzo di Fincantieri (+3,7% a 7,65 euro), anche dopo la raccomandazione hold di Jefferies e l’aumento del target price. Positivi anche i report degli analisti di Intermonte, Stifel e Banca Akros che raccomandano acquisiti. Il prezzo del titolo nell’ultimo anno ha avuto un aumento del 78%, che sale al 96% se si considera il periodo dal 21 giugno 2024 quando è stato annunciato l’aumento di capitale, toccando il massimo storico dal 2019. Nel Vecchio continente tra i titoli della difesa si mettono in mostra anche Rheinmetall (+4,6%), Saab (+3,4%), Bae Systems (+2,5%), Kongsberg (+3,7%).

