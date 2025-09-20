I vertici Mediobanca apportano 727mila azioni all’opas Mps

agenzia

Nagel con 364.000, Pagliaro con 100.000, Vinci con 263.000

MILANO, 20 SET – Il vertice di Mediobanca – rappresentato dall’amministratore delegato Alberto Nagel, dal presidente Renato Pagliaro e dal direttore generale Francesco Saverio Vinci – ha aderito all’offerta del Monte dei Paschi con una parte delle proprie performance share. Nel dettaglio Nagel ha conferito 364.000 azioni, Pagliaro 100.000 e Vinci 263.000. Pagliaro, emerge sempre dalle comunicazioni di internal dealing, ha anche venduto un pacchetto di 100 mila azioni incassando circa 2,1 milioni di euro.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA