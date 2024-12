Ibarra (Engineering), dal digitale risposte alle grandi sfide

agenzia

A partire dal dissesto idrogeologico, le rinnovabili e l'acqua

ROMA, 09 DIC – “La tecnologia inizia a dare risposte importanti alle grandi sfide della sostenibilità, come il cambiamento climatico”. Lo afferma il ceo di Engineering, Maximo Ibarra, durante il talk ‘Ai, digitale e sostenibilità: driver di benessere sociale e crescita del territorio’ alla Luiss. Ibarra spiega come “un insieme di tecnologie consentono di costruire casi d’uso, risposte per esempio al dissesto idrogeologico”. Avere algoritmi e piattaforme che permettono di fare previsioni e capire quando il problema può crearsi, anche sulla base delle condizioni atmosferiche e climatiche, “diventa importante, perché non solo salvi il territorio ma salvi anche delle vite”, sottolinea Ibarra. Altre possibili applicazioni dell’analisi predittiva vanno dalla gestione della produzione di energia da fonti rinnovabili all’efficientamento della rete idrica, per capire in anticipo dove ci può essere una perdita d’acqua. “Lo sviluppo sostenibile diventa core business della maggior parte delle aziende, in questo momento, e la consapevolezza che abbiamo la tecnologia per affrontare questi problemi è uno degli aspetti che ci consente di essere molto ottimisti”, dichiara Ibarra che prevede nei prossimi 10-15 anni uno “sviluppo della tecnologia incredibile” che consentirà anche di procedere alla decarbonizzazione “molto più in fretta”. “Bisogna avere soltanto fiducia e continuare ad investire nel digital e nell’intelligenza artificiale”, è il suo messaggio agli studenti dell’Università Luiss che ha lanciato quest’anno con Engineering una cattedra in “Ai & Climate Change”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA