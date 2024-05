Ibarra, ‘la cultura dell’innovazione centrale per Engineering’

agenzia

Di Cesare, 'l'essere umano al centro della nostra tecnologia'

SAN PAOLO, 28 MAG – “La tecnologia non è fine a sé stessa. Serve a trovare soluzioni per migliorare la vita di tutti i giorni”. In occasione di una visita alla filiale di Engineering Brasile a San Paolo, il Ceo globale, Maximo Ibarra, e l’amministratore delegato dell’impresa nel Paese sudamericano, Filippo Di Cesare, in un colloquio con l’ANSA, parlano della loro “cultura dell’innovazione”, delle nuove sfide, e dell’ambizione di affermarsi come “l’azienda tech di riferimento nel mondo. La più innovativa. La più rilevante e la più efficace. Sempre attenta ai bisogni dell’essere umano”. “La cultura dell’innovazione è una componente importante della nostra crescita – spiega Ibarra – abbiamo rapporti con oltre 100 università, facciamo formazione negli atenei e nel nostro campus interno, con circa 500 docenti, e spingiamo molto sulla ricerca. Oltre ai giovani Stem, vogliamo attrarre laureati nelle materie più diverse che ci aiutino ad individuare i diversi possibili impieghi della tecnologia”. “Anche in Brasile – afferma Di Cesare – investiamo molto in formazione, e per creare una comunità sempre più effervescente e motivata puntiamo al lavoro in autonomia, con attività agili, per una tecnologia che non sia calata dall’alto”. Ma per incentivare la cultura dell’innovazione, Engineering si è fatto anche partner del Festival mondiale della filosofia, che si terrà per la prima volta a Roma quest’estate, in collaborazione con la Sapienza. “Abbiamo organizzato una giornata dedicata all’Intelligenza artificiale, per riflettere in chiave filosofica sul suo impatto e sul suo ruolo nell’evoluzione delle nostre vite”, osserva Ibarra, che annuncia anche la partecipazione ad un progetto a Firenze su temi di Esg: Planetaria, tre giorni di spettacoli per ragionare sui rischi del cambiamento climatico. Per questa iniziativa, Engineering, ha creato Sibilla, un avatar alto 8 metri che dialogherà con gli attori e con il pubblico in sala.

