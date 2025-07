Ibl Banca, cartolarizza portafoglio crediti da 1,2 miliardi

agenzia

'Liberato capitale per crescita e acquisizione Creditis'

ROMA, 03 LUG – Ibnl ha chiuso un’operazione di cartolarizzazione di un portafoglio di 1,2 miliardi di euro relativa a crediti originati da contratti di cessione del quinto dello stipendio e della pensione. Lo si legge in una nota secondo cui l’operazione consente alla banca di liberare capitale da destinare a nuovi progetti di crescita. “In questa direzione si inserisce ad esempio la recente acquisizione di Creditis, per la quale la banca è in attesa di approvazione da parte di Banca d’Italia”. L’operazione ha visto l’emissione di note collocate sul mercato a fondi di credito internazionali ed “è stata anche la prima in Italia ad abbinare la certificazione STS (Simple, Transparent and Standardised) ad una emissione di note senza la necessità del rilascio di una controgaranzia da parte di IBL Banca, nel rispetto del merito creditizio” sottolinea la banca. Per l’ad Mario Giordano la cartolarizzazione ” amplia concretamente la gamma di strumenti a nostra disposizione per una gestione ancora più efficace del capitale, in un’ottica di crescita e sviluppo del business”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA