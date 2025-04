Ice, il commercio Italia-Turchia è esploso, 2024 da record

agenzia

Export da 17,6 miliardi di euro, più che raddoppiato da 2019

ROMA, 29 APR – “Negli ultimi anni abbiamo assistito a una vera e propria esplosione del commercio estero dell’Italia con la Turchia. La crescita dell’interscambio è stata straordinaria, da 19 miliardi nel 2019 a 32 miliardi del 2024, +68,6% rispetto al periodo pre-Covid”. Lo afferma il direttore generale di Ice Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, Lorenzo Galanti, al Forum imprenditoriale Italia-Turchia a Roma. Nel 2024 le esportazioni italiane in Turchia sono aumentate del 23,9% fino a 17,6 miliardi di euro, un valore più che doppio rispetto al dato pre-Covid del 2019, secondo i dati diffusi dall’Ice. Mentre le importazioni dalla Turchia hanno superato per la prima volta 12 miliardi grazie a una crescita del 4,4%. La Turchia si colloca al decimo posto nella graduatoria dei principali mercati di sbocco dell’Italia, con una quota del 2,9%, molto superiore a quella di Paesi come Cina, Giappone, Emirati Arabi Uniti, Brasile, India o Russia. I principali settori dell’export italiano nel Paese sono macchinari e apparecchiature, autoveicoli, prodotti chimici e prodotti delle altre industrie manifatturiere, soprattutto gioielleria e occhialeria.

