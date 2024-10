Icop, applica con successo la tecnologia Evolute Pipe Jacking

agenzia

Scavato microtunnel nel gasdotto Recanati-Rieti in 8 mesi

MILANO, 23 OTT – Icop, azienda udinese di ingegneria quotata su Egm, il mercato per le Pmi di Piazza Affari, ha concluso con successo l’impiego del nuovo macchinario per scavi di ‘microtunnel’ nel rifacimento del gasdotto che collega Recanati (Macerata) con Chieti. In particolare, si legge in una nota, il nuovo macchinario ‘Evolute Pipe-Jacking’ ha consentito di concludere in 8 mesi i lavori del microtunnel ‘Pianacce’, lungo 1.389 metri e situato in una zona argillosa con una “geometria complessa”. ‘Evolute Pipe-Jacking’ è in fase di brevetto, e ha richiesto un investimento di 4,6 milioni, in partnership tra Icop e Cogeis. Secondo l’amministratore delegato di Icop Piero Petrucco “l’Evolute Pipe-Jacking apre nuove possibilità non solo per Icop, ma per tutto il settore delle infrastrutture e stiamo già esplorando nuovi mercati e applicazioni per questa tecnologia”.

