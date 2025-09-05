Icop perfeziona closing per il 61,89% di Palingeo

agenzia

Scatta Opa obbligatoria finalizzata al delisting; nel cda Spada

UDINE, 05 SET – Icop Spa, impresa di costruzioni specializzata in fondazioni e opere sotterranee con sede a Basiliano (Udine), ha perfezionato oggi l’operazione prevista dall’Accordo Quadro con Fls Holding per l’acquisizione del 61,89% di Palingeo, azienda che opera nella geotecnica e nella geognostica. Lo ha comunicato oggi la stessa azienda friulana, facendo presente che l’acquisizione comporta “l’obbligo di promuovere un’Opa totalitaria sulle azioni Palingeo finalizzata al delisting”. Icop, assistita da Advant Nctm nel ruolo di advisor, ha comunicato anche che il proprio statuto aggiornato è depositato e disponibile sul sito della società. La compravendita ha riguardato 1.539.000 azioni Palingeo detenute da Fls a 6 euro per azione, per un controvalore di 9,2 milioni. Fls ha inoltre conferito in natura 2.736.000 azioni Palingeo a liberazione di 1.728.000 nuove azioni Icop emesse a seguito dell’aumento deliberato il 4 agosto 2025. Le nuove azioni saranno messe a disposizione di Fls dopo l’iscrizione al Registro imprese. Con il closing entra nel CdA Leonardo Spada, come deliberato dall’assemblea del 4 agosto; il cda ha inoltre cooptato Andrea Bertoz. A seguito dell’emissione delle nuove azioni, il capitale sociale di Icop è ora di 31,7 milioni di euro, suddiviso in 31.778.250 azioni ordinarie (da 30.050.250 euro in precedenza). La compagine azionaria – ha reso noto la società – è articolata in Cifre 76,01%, Friulia 2,65%, Fls 5,44%, mercato 15,89%.

