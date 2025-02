Icop si espande in Usa e rileva Agh, valore 126 milioni dollari

agenzia

Operazione strategica in mercato che vale 11 miliardi di dollari

UDINE, 24 FEB – Icop Spa. Società Benefit, società di ingegneria del sottosuolo con sede a Basiliano (Udine), quotata su Euronext Growth Milan, ha acquisito il 100% di Agh, Atlantic GeoConstruction Holdings, leader negli Stati Uniti nelle soluzioni geotecniche avanzate. L’operazione, fa sapere Icop, è un “passo fondamentale nel piano di crescita internazionale della società” che mira a rafforzare la posizione nel mercato statunitense, uno dei più dinamici e con alte prospettive di sviluppo. L’acquisizione, che prevede un Enterprise Value di 126 milioni di dollari, è stata conclusa il 21 febbraio 2025 dalla controllata Icop Subsoil Inc.. Il closing dell’operazione è previsto per aprile 2025. Agh, con oltre 250 dipendenti, ha registrato una produzione di oltre 114 milioni di dollari nel 2024, con un margine Ebitda rettificato del 15,5%. L’azienda è attiva in settori strategici come logistica, protezione costiera,infrastrutture di trasporto. Il mercato statunitense ha un valore di oltre 11 miliardi di dollari nel 2024, con crescita annuale prevista superiore al 5%. Con questa acquisizione si realizza una sinergia tra le competenze di Icop nel microtunnelling e quelle di Agh nel miglioramento del suolo. “L’acquisizione di Agh – ha commentato il Ceo di Icop, Piero Petrucco – accelerare la nostra crescita internazionale, offrendo soluzioni geotecniche sempre più avanzate”. L’operazione, finanziata con risorse proprie e a debito, è supportata da advisor finanziari e legali tra cui Jefferies e Orrick.

