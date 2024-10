Icop, utile netto sale a 7,3 milioni nel primo semestre 2024

agenzia

L'ad Petrucco, 'soddisfatti dei risultati, frutto lavoro team'

UDINE, 01 OTT – Un valore della produzione che ha raggiunto 78,6 milioni di euro (+58% rispetto allo stesso periodo del 2023), Ebitda a 17,1 milioni, con un margine del 21,8% (+144%), e utile netto salito a 7,3 milioni di euro (+415%). Sono i principali risultati finanziari del semestre chiuso al 30 giugno 2024 resi noti oggi da Icop Spa Società Benefit, azienda di Basiliano (Udine), tra i leader in Europa nel settore fondazioni speciali e microtunneling, il cui portafoglio ordini ha toccato i 898 milioni di euro (+14%). Piero Petrucco, a.d. di Icop, parla di “una crescita significativa su tutti i fronti, frutto del grande lavoro del team e della visione strategica: con un portafoglio ordini di circa 900 milioni, guardiamo con fiducia al futuro”. Inoltre, il miglioramento della posizione finanziaria netta, scesa a 40,8 milioni di euro (-25%), “riflette la capacità di Icop di pianificare investimenti con attenzione”. Nel 2024, Icop ha ottenuto un upgrade di rating a A3.1 (equivalente a A- di S&P e di Fitch e A3 di Moody’s) da Cerved e si è quotata su Euronext Growth Milan, raccogliendo 29,9 milioni di euro dall’Ipo. I fondi, annuncia l’azienda, saranno utilizzati per espandere la presenza internazionale e rafforzare la flessibilità finanziaria. La società continua a investire in tecnologia e crescita, con progetti come il Porto di Trieste e la penetrazione nei mercati del Nord Europa e Nord America. “Al fine di valorizzare il vero motore del successo del Gruppo – rende noto l’azienda – ovvero le sue persone, è stato avviato un processo di strutturazione di incentivi e di managerializzazione volto a valorizzare le competenze del personale, aumentare la capacità attrattiva della società e a promuovere ulteriormente lo sviluppo di una cultura aziendale orientata ai risultati, ma anche alla fiducia e al benessere personale”.

