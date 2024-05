Idealservice, fatturato a 157 milioni, in crescita del 9%

agenzia

La società multiservizi conta 4.200 lavoratori in tutta Italia

UDINE, 24 MAG – Chiude a 157 milioni di euro il fatturato 2023 di Idealservice, in crescita di oltre 12 milioni sull’esercizio precedente (+9%). L’Ebitda è a 6 milioni di euro, con un utile netto di 1,5 mln. Sono i numeri principali della Società Coop multiservizi di Pasian di Prato (Udine), che domani saranno portati all’ approvazione della base sociale, alla Fiera di Udine. “La crescita è avvenuta principalmente per linee interne – ha ricordato il presidente Marco Riboli – ossia attraverso l’acquisizione di appalti pubblici e privati, sia nel facility management, sia nei servizi ambientali. La Cooperativa ha raggiunto un patrimonio netto di 70 milioni, con una posizione finanziaria netta positiva di 7,5 milioni. I dati confermano la grande affidabilità e solidità di Idealservice, che proprio lo scorso anno ha posto le basi, con scelte strategiche, per un importante rilancio”. La cooperativa occupa più di 4.200 lavoratori in tutt’Italia. Il 30% dei collaboratori sono occupati in Fvg, il restante opera in numerose regioni italiane. Il 70% sono lavoratrici donne. Per il settore del facility management, siamo presenti in tutte le regioni italiane e ci occupiamo di servizi di pulizia e logistica in ambienti sanitari, civili e industriali – ha detto Riboli – Nei servizi ambientali, gestiamo la raccolta differenziata in oltre 200 Comuni italiani, serviamo oltre 1 milione di abitanti e abbiamo una flotta di 900 mezzi. Gestiamo 8 impianti di trattamento e selezione rifiuti in Italia. L’obiettivo che ci siamo prefissati è un fatturato di 200 milioni di euro”.

