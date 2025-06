Iea, investimenti in energia fino a 3.300 miliardi nel 2025

agenzia

2.200 in rinnovabili, dalla Cina la maggior parte delle risorse

ROMA, 05 GIU – Gli investimenti energetici globali sono destinati ad aumentare nel 2025 fino a raggiungere la cifra record di 3.300 miliardi di dollari, con la Cina in testa. Lo indica il rapporto annuale World Energy Investment dell’Agenzia internazionale dell’energia. Gli investimenti nelle tecnologie energetiche pulite – rinnovabili, nucleare, reti, stoccaggio, combustibili a basse emissioni, efficienza ed elettrificazione – dovrebbero raggiungere i 2.200 miliardi di dollari. Petrolio, gas naturale e carbone dovrebbero ottenere 1,1 miliardi di dollari. “La rapida evoluzione del quadro economico e commerciale fa sì che alcuni investitori adottino un approccio attendista per l’approvazione di nuovi progetti energetici, ma nella maggior parte dei settori non abbiamo ancora visto implicazioni significative per i progetti esistenti”, osserva il direttore esecutivo Fatih Birol. Oggi, la Cina è il più grande investitore energetico al mondo, spendendo il doppio dell’Unione Europea e quasi quanto l’Ue e gli Stati Uniti messi insieme, afferma la Iea. Nell’ultimo decennio, la quota della Cina nella spesa globale per l’energia pulita è passata da un quarto a quasi un terzo, sostenuta da investimenti strategici in un’ampia gamma di tecnologie, tra cui solare, eolico, idroelettrico, nucleare, batterie e veicoli elettrici. “Le tendenze d’investimento odierne mostrano chiaramente che si sta avvicinando una nuova era dell’elettricità – afferma l’Agenzia – Un decennio fa, gli investimenti nei combustibili fossili erano superiori del 30% rispetto a quelli nella generazione di elettricità, nelle reti e nello stoccaggio. Quest’anno, gli investimenti nell’elettricità dovrebbero essere superiori di circa il 50% rispetto all’importo totale speso per portare petrolio, gas naturale e carbone sul mercato”. A livello globale, la spesa per la produzione di energia a basse emissioni è quasi raddoppiata negli ultimi cinque anni, guidata dal solare fotovoltaico. Anche gli investimenti nello stoccaggio delle batterie stanno aumentando rapidamente, superando i 65 miliardi di dollari.

