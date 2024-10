Iea, nella seconda metà anni Venti ribasso prezzi energia

agenzia

Più petrolio e gas ed eccesso produzione pannelli e batterie

ROMA, 16 OTT – “Nella seconda metà degli anni Venti” è probabile che si assisterà a una “pressione al ribasso sui prezzi del’energia”, a causa di “una più ampia disponibilità di petrolio e gas naturale liquefatto” e a un “eccesso di capacità manifatturiera per alcune tecnologie chiave dell’energia pulita, in particolare i panneli solari e le batterie”. Ma questo dipenderà anche “da come si evolveranno le tensioni geopolitiche”. Lo scrive l’Agenzia internazionale per l’energia nel suo rapporto annuale World Energy Outlook.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA