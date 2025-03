Il 21 marzo assemblee metalmeccanici a Vicenza, Firenze e Napoli

agenzia

Conclusioni affidate ai tre segretari generali Fim, Fiom e Uilm

ROMA, 14 MAR – Si terranno a Vicenza, Firenze e Napoli le assemblee unitarie dei delegati e delle delegate – rispettivamente del nord, del centro e del sud Italia – organizzate da Fim, Fiom e Uilm per venerdì 21 marzo in preparazione dello sciopero nazionale di otto ore proclamato per il 28 dello stesso mese. Lo rendono noto le tre sigle dei metalmeccanici, il cui obiettivo è di ottenere la ripresa della trattativa con Federmeccanica e Assistal per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. Le assemblee si terranno, a partire dalle 10, presso il Centro Sport Palladio di Vicenza, con le conclusioni affidate al segretario generale Fiom, Michele De Palma; presso il Teatro Aurora di Firenze, con le conclusioni affidate al segretario generale Fim, Ferdinando Uliano; presso la Mostra D’oltremare di Napoli, con le conclusioni affidate al segretario generale Uilm, Rocco Palombella. I metalmeccanici di Fim Fiom Uilm chiedono a Federmeccanica e Assistal di “riprendere il confronto sui numerosi temi della piattaforma contrattuale, a partire da salario, orario, sicurezza, precarietà”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA