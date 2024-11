Il 25 novembre Unipol installa la sua sesta panchina rossa

agenzia

Al via le iniziative della rassegna 'Non ballo da sola'

MILANO, 21 NOV – Il gruppo Unipol installerà a Milano la sua sesta panchina rossa il 25 novembre, in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. L’installazione avverrà di fronte alla sede milanese del gruppo assicurativo, in via Melchiorre Gioia, angolo Via Castiglioni. Il progetto della sesta panchina milanese privilegia l’uso di materiali sostenibili nel rispetto dell’ambiente. In occasione della giornata del 25 novembre Cubo, il museo d’impresa del gruppo Unipol, ha organizzato per il sesto anno ‘Non ballo da sola’, la rassegna di iniziative e eventi per sensibilizzare il pubblico a riflettere sul tema della violenza sulle donne. Oltre alla panchina rossa l’edizione 2024 di ‘Non ballo da sola’ comprende una serie di iniziative e eventi rivolti principalmente alle giovani generazioni. Tra le iniziative a Firenze si svolge un laboratorio rivolto ai dipendenti Unipol sul contrasto di generi e stereotipi, a Bologna lo spettacolo ‘Stai zitta’ dal testo di Michela Murgia e un laboratorio interattivo coi ragazzi delle scuole di secondo grado sull’importanza e il rispetto di ogni diversità ed unicità. A Torino il 21 novembre presso la Galleria San Federico la ballerina Martina Nova terrà due performance di danza dal titolo ‘La Gabbia’. Saranno invece quattro le iniziative a Milano dal 22 al 24 novembre, ovvero un laboratorio con le ragazze e i ragazzi delle scuole superiori sul tema del linguaggio non violento Insieme alle educatrici di Fondazione Libellula e uno per la città presso la Casa di Accoglienza delle donne maltrattate dal titolo ‘In ascolto’. Presso il Teatro Litta invece il 23 si terrà il monologo ‘Maschi del Futuro’ con Francesca Cavallo e il 24 la proiezione e dibattito con Yuri Ancarani e la psicoterapeuta Marina Valcarenghi del film ‘Il popolo delle donne’.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA