Il 31 agosto ‘pigiama party’ nei magazzini Ikea del mondo

agenzia

Iniziativa per promuovere il 'buon sonno'

MILANO, 27 AGO – Il mese di agosto si chiude con un grande pigiama party nei magazzini Ikea in Italia e nel mondo. L’iniziativa, indetta per sabato 31 agosto, prevede la distribuzione di buoni sconto e la colazione gratuita a chi si presenterà in negozio vestito in abiti da sonno. L’obiettivo, spiega Ikea, è “celebrare l’importanza di un buon riposo”. “Una recente ricerca del report Life at Home di Ikea – si legge in una nota – rivela che il 55% delle persone considera il sonno come l’attività più importante per il proprio benessere a casa”. “Tuttavia – prosegue Ikea – numerosi studi dimostrano che un adulto su due dichiara di essere insoddisfatto del proprio sonno, il che influisce sul funzionamento quotidiano e sulle prestazioni lavorative”. Per i bambini la giornata sarà ancora più speciale, con la colazione e il menù bimbi a pranzo gratuiti, oltre a iniziative dedicate. Si va dall’incontro con l’orso mascotte Fabler, di cui potranno ricevere in omaggio una piccola riproduzione, alla possibilità di vivere, direttamente nel reparto Ikea dedicato ai più piccoli, l’attimo più atteso prima di andare a dormire: la cosiddetta ‘favola della buonanotte’.

