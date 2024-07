Il 7 settembre sciopero 4 ore per lavoratori Ita

agenzia

Proclamato da Fit Cisl e Ugl trasporto aereo

ROMA, 18 LUG – Fit-Cisl e Ugl Trasporto Aereo hanno proclamato per il 7 settembre il primo sciopero nazionale del personale dipendente di Ita Airways. Lo fanno sapere i sindacati spiegando che l’agitazione sarà di quattro ore, dalle 13 alle 17. “Le criticità oggetto della vertenza – affermano le due organizzazioni sindacali – riguardano tutto il personale in merito a criteri di reclutamento ed assunzione e mancata concessione del part time; poi vi sono tematiche specifiche che riguardano il personale navigante, tecnico e di cabina”. “Il superamento di tali condizioni e la risoluzione delle questioni ancora irrisolte – spiegano – è una priorità e una condizione irrinunciabile, anche alla luce della nuova alleanza appena siglata con Lufthansa che dovrà proiettare l’azienda in una nuova fase di crescita ed espansione, valorizzando le persone che vi operano e garantendo loro le giuste tutele,. Confidiamo nella ripresa di un confronto serio e costruttivo con i vertici di Ita Airways, dai quali ci aspettiamo un cambio di passo per inaugurare relazioni del lavoro realmente partecipative che portino a miglioramenti per entrambe le parti, azienda e personale” .

