Il bonus casa resta al 50%, ma c’è la stretta sulle caldaie

agenzia

Ok a emendamento manovra: niente detrazioni se alimentate a gas

ROMA, 18 DIC – Il bonus per ristrutturare casa e l’ecobonus per la riqualificazione energetica restano al 50% per il 2025 per le prime case, e al 36% per le seconde, come previsto dalla manovra, ma con una stretta sulle caldaie alimentate a combustibili fossili che non potranno essere più portate in detrazione. Il testo approvato dalla commissione Bilancio ha accolto infatti un emendamento di Forza Italia (firmato da Pella e Cannizzaro), che chiedeva di escludere le caldaie a gas dalle agevolazioni.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA