il caso
Il boom dei prezzi in Italia negli ultimi 6 anni: i settori più colpiti e quelli dove sono calati
La rilevazione del Codacons riserva qualche sorpresa
Negli ultimi sei anni, l’Italia ha vissuto un vero e proprio tsunami dei prezzi al dettaglio, con aumenti vertiginosi per molti beni e servizi, mentre altri articoli hanno visto un sensibile calo. A pesare sui rincari sono stati fattori come il caro-energia, i conflitti bellici, i cambiamenti climatici e le tensioni geopolitiche internazionali, evidenzia il Codacons basandosi sui dati Istat sull’inflazione.
Record di aumenti: la gioielleria e l’oro
Il settore con i rincari più significativi è quello della gioielleria, con un’impennata dei prezzi del +80,1% in sei anni. La causa principale è l’esplosione del prezzo dell’oro, salito da 1.500 dollari l’oncia nel 2019 a oltre 3.300 dollari nel 2025 (+120%), alimentato dalla guerra in Ucraina e dalle tensioni geopolitiche che hanno spinto gli investitori a rifugiarsi nel metallo prezioso.
Energia e alimentari: gli altri comparti duramente colpiti
Al secondo posto per aumento c’è l’energia elettrica sul mercato libero, che registra un +60,4%, trainata dal fenomeno del caro-energia e dal fallimento della liberalizzazione del settore.Seguono il burro (+59,7%) a causa della crisi produttiva legata al clima, e le tariffe dei pacchetti vacanza nazionali (+58,2%), spinte dalla ripresa del turismo post-Covid. Anche i prezzi di pesche, nettarine (+57%), olio d’oliva (+52%) e altri alimenti come gas, cacao, riso e frutta estiva sono saliti di oltre il 50%.
I beni in discesa: tecnologia e dispositivi
Non tutti i prezzi però sono aumentati. Alcuni prodotti hanno subito un forte deprezzamento:
- Smartphone e telefoni cellulari sono diminuiti del -55%,
- Le schede memoria del -37,6%,
- Gli apparecchi per la pulizia della casa (aspirapolveri e simili) del -33%,
- Computer portatili, palmari e tablet segnano un calo del -14,6%.
In calo anche i prezzi di test di gravidanza e dispositivi contraccettivi (-12,9%) e, a sorpresa, una bottiglia di vino di qualità costa oggi il -5,9% in meno rispetto al 2019.
Il quadro complessivo
La rilevazione del Codacons mostra come l'inflazione sia stata molto selettiva negli ultimi sei anni, con settori trainati da dinamiche globali di crisi che hanno subito aumenti record, mentre la tecnologia ha beneficiato di innovazioni e competizione che ne hanno ridotto i costi. Un quadro articolato che riflette le sfide economiche e sociali di questi anni in Italia.