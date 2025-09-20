Il boom dei prezzi in Italia negli ultimi 6 anni: i settori più colpiti e quelli dove sono calati

il caso

La rilevazione del Codacons riserva qualche sorpresa

Negli ultimi sei anni, l’Italia ha vissuto un vero e proprio tsunami dei prezzi al dettaglio, con aumenti vertiginosi per molti beni e servizi, mentre altri articoli hanno visto un sensibile calo. A pesare sui rincari sono stati fattori come il caro-energia, i conflitti bellici, i cambiamenti climatici e le tensioni geopolitiche internazionali, evidenzia il Codacons basandosi sui dati Istat sull’inflazione.

Record di aumenti: la gioielleria e l’oro

Il settore con i rincari più significativi è quello della gioielleria, con un’impennata dei prezzi del +80,1% in sei anni. La causa principale è l’esplosione del prezzo dell’oro, salito da 1.500 dollari l’oncia nel 2019 a oltre 3.300 dollari nel 2025 (+120%), alimentato dalla guerra in Ucraina e dalle tensioni geopolitiche che hanno spinto gli investitori a rifugiarsi nel metallo prezioso.

Energia e alimentari: gli altri comparti duramente colpiti

Al secondo posto per aumento c’è l’energia elettrica sul mercato libero, che registra un +60,4%, trainata dal fenomeno del caro-energia e dal fallimento della liberalizzazione del settore.Seguono il burro (+59,7%) a causa della crisi produttiva legata al clima, e le tariffe dei pacchetti vacanza nazionali (+58,2%), spinte dalla ripresa del turismo post-Covid. Anche i prezzi di pesche, nettarine (+57%), olio d’oliva (+52%) e altri alimenti come gas, cacao, riso e frutta estiva sono saliti di oltre il 50%.

I beni in discesa: tecnologia e dispositivi

Non tutti i prezzi però sono aumentati. Alcuni prodotti hanno subito un forte deprezzamento:

Smartphone e telefoni cellulari sono diminuiti del -55%,

sono diminuiti del -55%, Le schede memoria del -37,6%,

del -37,6%, Gli apparecchi per la pulizia della casa (aspirapolveri e simili) del -33%,

(aspirapolveri e simili) del -33%, Computer portatili, palmari e tablet segnano un calo del -14,6%.

In calo anche i prezzi di test di gravidanza e dispositivi contraccettivi (-12,9%) e, a sorpresa, una bottiglia di vino di qualità costa oggi il -5,9% in meno rispetto al 2019.

Il quadro complessivo