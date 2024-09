agenzia

Pesa la debole domanda della Cina e possibile aumento Opec

NEW YORK, 03 SET – Il petrolio Brent scende sotto i 75 dollari al barile e brucia tutti i guadagni del 2024. A pesare è la debole domanda da parte della Cina e il probabile aumento dell’Opec il prossimo mese per bilanciare i tagli delle forniture in Libia.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA