agenzia

Pesa l'attesa di un nuovo taglio stime sulla domanda dell'Opec

NEW YORK, 10 SET – Il petrolio sotto pressione. Il Brent scivola sotto i 70 dollari al barile, per l’esattezza a 69,08 dollari, per la prima volta dal dicembre 2021 sulla scia dell’attesa di un taglio delle stime sulla domanda da parte dell’Opec per la seconda volta in due mesi.

