Il Btp Italia, raccolti oltre 300 milioni nei primi scambi

agenzia

Sottoscritti 10mila contratti, asta per risparmiatori fino al 29

MILANO, 27 MAG – Il Btp Italia ha già raccolto oltre 300 milioni di euro nella prima ore dell’asta che si protrarrà fino al giovedì 29 maggio per i piccoli risparmiatori e fino al 30 per gli investitori istituzionali. Superata già la soglia dei 10mila contratti passati di mano. Il titolo ha durata 7 anni, con rendimento minimo garantito del’1,85% e premio finale extra pari all’1% per chi lo acquista al momento del lancio e lo tiene fino alla scadenza fissata per il 4 giugno del 2032.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA