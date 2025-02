Il caffè arabica tocca un nuovo record a oltre 4 dollari

agenzia

Il prezzo che è raddoppiato nell'ultimo anno

MILANO, 05 FEB – Il caffè arabica tocca un nuovo record e supera i 4 dollari per libbra a New York. Lo scrive Bloomberg evidenziando che il rally è alimentato dalle “preoccupazioni per la scarsità delle forniture a livello globale” con il prezzo che è raddoppiato nell’ultimo anno. Sono cresciuti i timori per la futura produzione del Brasile, primo produttore dopo una prolungata siccità. Il raccolto di arabica in Brasile dovrebbe essere il più basso dal 2022.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA