Il Cdm approva la riforma dell’ordinamento dei commercialisti

agenzia

Via libera dopo il rinvio dell'esame una settimana fa

ROMA, 11 SET – Il Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, ha approvato il disegno di legge di delega al governo per la riforma della disciplina dell’ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile. L’esame del testo di revisione dell’ordinamento della categoria da oltre 120.000 esponenti, in tutta Italia, era stato rinviato nella riunione a Palazzo Chigi di una settimana fa.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA