Il Ceo di Nestlé Laurent Freixe licenziato: aveva una relazione con una dipendente

il caso

La decisione del colosso dell'alimentazione

Il colosso alimentare Nestlé ha annunciato il licenziamento immediato del suo direttore generale Laurent Freixe, a seguito di un’indagine su una “relazione sentimentale non dichiarata con una dipendente direttamente subordinata”.

Lo ha scritto in una nota la stessa società. Il consiglio di amministrazione della società ritiene che il comportamento di Freixe violi il codice di condotta e le linee guida interne del gruppo. Al suo posto, è stato nominato Philipp Navratil, attuale responsabile di Nespresso, come nuovo Ceo. Nestlé ribadisce che l’orientamento strategico rimane invariato, con l’obiettivo di accelerare crescita ed efficienza.

Laurent Freixe ha violato il codice aziendale nascondendo la relazione: la coppia avrebbe dovuto renderla pubblica. Secondo il portavoce dell’azienda, non sono previste ulteriori sanzioni nei confronti di Freixe. Tuttavia, dovrà rinunciare alla buona uscita. Freixe era anche membro del consiglio di amministrazione di Nestlé. Il portavoce ha dichiarato che non è ancora stato deciso se, quando e con chi sarà occupato il posto vacante.