agenzia

Quotazione metallo prezioso arretra dello 0,11%

ROMA, 16 GEN – In lieve calo il contratto spot dell’oro: stamane è a 2.693,46 dollari l’oncia in calo dello 0,11%. In lieve rialzo invece il contratto co consegna a febbraio trattato a 2.722,50 dollari l’oncia (+0,17%).

