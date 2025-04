Il contributo della delegazione siciliana al congresso della Federazione lavoratori postelegrafonici sul lavoro che verrà

Failp-Cisal

Eletto il nuovo segretario generale: è Salvatore Fasciana, di origini nissene ma residente a Como

Il “Lavoro che verrá” per una visione di lungo raggio sul futuro del mondo del lavoro con l’avvento dell’Intelligenza artificiale, ma anche sulla necessità di non arretrare sulla centralità dell’uomo e la socialità, sono stati al centro del XII Congresso Nazionale Failp-Cisal a Rimini, la Federazione autonoma italiana lavoratori postelegrafonici.

Presente una nutrita delegazione siciliana per l’elezione del nuovo segretario generale di categoria e composta dai membri di diritto della segreteria regionale guidata da Giovanni Curia e da otto delegati rappresentati dai segretari provinciali.

«Come delegati siciliani abbiamo avuto l’opportunità di partecipare attivamente a questo storico congresso. É stata un’attività formativa e significativa durante la quale si è discusso di temi cruciali per il nostro settore postale e per la tutela dei diritti dei lavoratori. Siamo orgogliosi di aver preso parte attivamente a questo processo decisionale che segue il rinnovamento giá posto in essere in Sicilia» hanno dichiarato dalla delegazione siciliana a Rimini che ha dato il suo apporto costruttivo al Congresso così come riconosciuto da tutti e che ha portato Vito Noto, Leonardo Aleci e Francesco Schicchi ad essere eletti, oltre al segretario regionale, nel Consiglio Generale Nazionale e Salvatore Nigro come componente del Collegio dei Probiviri e Domenico Trovatello al Collegio dei sindaci revisori.

Dopo la relazione del segretario generale uscente sul lavoro compiuto, si è svolto il dibattito a cui ha dato un contributo con il suo intervento il Segretario Generale Cisal Franco Cavallaro.