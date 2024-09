Il Coordinamento degli agricoltori: «Il G7 di Siracusa è solo una bella sagra di paese per fare propaganda»

LA PROTESTA

Mariano Ferro, Giuseppe Scarlata e Marcello Guastella: «Raccontano un film che non c'è, tutto tranne le lotte quotidiane dei contadini»

«Il G7 é solo una bella sagra di paese, una festa paesana, una bella occasione per fare propaganda di Governo, raccontando un film che non c’é. Tutto tranne la voce del contadino che ogni giorno combatte una guerra quotidiana per resistere alle difficoltà». Lo scrivono Mariano Ferro, Giuseppe Scarlata e Marcello Guastella del Coordinamento di agricoltori che hanno indetto per sabato alle 10.30 una conferenza stampa sul ponte Umbertino.