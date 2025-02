Il Credit Agricole chiude il 2024 con oltre 7 miliardi di utile

agenzia

Alza dividendo. Raggiunti con un anno di anticipo target piano

MILANO, 05 FEB – Il Credit Agricole archivia il quarto trimestre con un utile in crescita del 27% che sfiora 1,7 miliardi di euro e ricavi per oltre 7 miliardi (+17,4%). Il 2024 si chiude con un risultato di 7,1 miliardi (+11,6%) e ricavi sopra 27 miliardi (+10,5%) . A trainare l’asset gathering ossia la raccolta da risparmio e i grandi clienti. Forte i contributo dell’asset management con Amundi che ha chiuso l’anno con masse in gestione record per 2.240 miliardi di euro. La Banque Verte alza il dividendo del 5% a 1,10 euro per azione. “Il Credit Agricole ha nuovamente superato tutti gli obiettivi finanziari del suo piano strategico, con un anno di anticipo rispetto al previsto”, sottolinea il ceo Philippe Brassac aggiungendo che quelli del 2024 sono “risultati eccellenti”.

