Il ddl sul nucleare in Cdm venerdì 28

agenzia

Darà al Paese il quadro giuridico per il ritorno all'atomo

ROMA, 24 FEB – Il disegno di legge delega sul nucleare sarà portato venerdì 28 febbraio in Consiglio dei ministri dal ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto. Lo apprende l’ANSA da fonti del governo. Il ddl, e i decreti delega che saranno emessi dal governo entro 24 mesi dall’entrata in vigore della legge, dovranno ridare al Paese il quadro giuridico per la realizzazione, la gestione e il controllo delle centrali nucleari. Il provvedimento è stato preparato da una commissione guidata dal giurista Giovanni Guzzetta.

